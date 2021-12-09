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Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su

09.12.2021 10:46
Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su

Kartal Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine desteğini sürdürüyor.

Kartal Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Kartal'da faaliyet gösteren amatör ve profesyonel 60 spor kulübünün yıllık içme suyu ihtiyacı Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından karşılandı. Spor kulüplerinin antrenman ve maçlarda tüketmesi için toplamda 300 bin adet bardak su dağıtıldı.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü çalışanlarının, amatör ve profesyonel 60 spor kulübünü tek tek ziyaret ederek ulaştırdıkları 300 bin adet bardak su ile sporcuların bir yıllık su ihtiyacı karşılanmış olacak. Pandemi önlemleri ve hijyen koşulları kapsamında toplam 5 bin koli içindeki tek kullanımlık bardak su, 60 spor kulübünde faaliyet gösteren 5–10 bin arası sporcunun su ihtiyacını karşılayacak.

Kartal'da sporda tesisleşme adına spor alanlarının artırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sporun ve sporcunun dostu olduklarını vurguladı. Maddi ve manevi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Başkan Yüksel, pandemi döneminde de desteklerin devam ettiğini belirtti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su
Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su
Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su
Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su

Kartal Belediyesi, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal Belediyesi'nden spor kulüplerine 300 bin adet bardak su - Son Dakika
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