Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Uğur Mumcu ve Soğanlık Kültür Merkezi'nde başladı.
Kartal Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gölge oyunu, orta oyunu, evet-hayır yarışması ve semazen gösterisi yapıldı. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının da yer aldığı etkinliklere küçükler kadar büyükler de ilgi gösterdi.
Ramazan etkinlikleri gelecek günlerde de ilçe genelinde devam edecek.
Son Dakika › Yerel › Kartal Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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