Kartal Belediyesi Ramazan Ayı Etkinlikleri Başladı

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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Uğur Mumcu ve Soğanlık Kültür Merkezi'nde başladı.

Kartal Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında gölge oyunu, orta oyunu, evet-hayır yarışması ve semazen gösterisi yapıldı. Patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının da yer aldığı etkinliklere küçükler kadar büyükler de ilgi gösterdi.

Ramazan etkinlikleri gelecek günlerde de ilçe genelinde devam edecek.