Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Poliklinik Hizmetleri Merkezi Hizmete Girmeye Hazırlanıyor

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Kartallılara daha iyi ve kapsamlı hizmet sunmak amacıyla hazırlanan 'Sağlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Poliklinik Hizmetleri Merkezi'nin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Kartal Belediyesi'nin Sağlık Müdürlüğü ve poliklinik hizmetlerinin yürütüleceği 'Sağlık İşleri Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Poliklinik Hizmetleri Merkezi'nin açılmasına sayılı günler kaldı. Başkomutan Caddesi üzerinde yer alan yeni poliklinik tesisinin inşaatının büyük bölümü bitirildi, tefrişat ile donanımlarının tamamlanmasına başlandı.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün kiralık binadaki mevcut hizmet noktasından taşınacağı yeni sağlık tesisinde daha önce yapılamayan MR görüntüleme, röntgen, USG (ultrason) gibi hizmetlerinin yanı sıra müşahede alanı ve daha donanımlı bir laboratuvarı bulunuyor. Merkezde bebek bakım odası da yer alıyor.

Mevcut müdürlük binasına 500 metre uzaklıkta olan yeni bina, Kartal Belediyesi'nin öz kaynakları ile kentsel dönüşüm alanında inşa edildi. Yaşlı ve engelli vatandaşların erişiminin kolay olduğu yeni polikliniğin içinde Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve idari bölümleri de yer alıyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 ay içinde açılması planlanan poliklinik binasında, ilk basamak sağlık hizmetleri yürütülerek hem bölge halkının ihtiyaçları karşılanacak hem de çevredeki kamu hastanelerin yükü azaltılmış olacak.