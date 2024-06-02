Kartal'da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kartal'da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Kartal\'da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı\'nda Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nda, Kartal'da açılacak olan Arkeopark Projesi müjdesini verdi. Başkan Yüksel, projenin Kartal'ın sosyo-kültürel alanında yeni bir sayfa açacağını belirtti.

02.06.2024 11:17  Güncelleme: 11:22
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Kartal'da, kent sorunlarının tespiti ve çözümü ile aynı zamanda katılımcı demokrasinin güzel bir örneği olarak, her ayın ilk Cumartesi günü gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nın 163'üncüsü yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın en geniş kapsamlı Arkeopark Projesi'nin Kartal'da açılacağı müjdesini verdi. Geç Roma ve erken Bizans döneminden güçlü izler taşıyan Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nın, Kartal'ın sosyo-kültürel alanında yeni bir sayfa açacağını belirtti.

Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda gerçekleşen toplantıya, Başkan Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal'ın 20 mahalle muhtarı katıldı.

Başkan Gökhan Yüksel'den 'tasarruf' mesajı

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel, Türkiye ekonomisinde yaşanan genel sorunlara da değindi. Birlik ve beraberlik ile akılcı politikalar sayesinde, Türkiye'nin ekonomik meselelerinin bir an önce aşılması gerektiğini vurguladı. Kartal Belediyesi'nin mevcut tasarruf tedbirlerine çok önceden başladığını kaydederek, tasarruf tedbirlerinden taviz vermeyeceğini, yeni dönemde de hayata geçirilecek çalışmalarda aynı tedbirlere bağlı kalınacağını sözlerine ekledi.

"Kentler, tarih bilinci ile yükselir"

Kartal'ın tarihini anlatan ve bir kentin tarih bilinciyle gelişmişlik seviyesini yakalayabileceğini ifade eden Başkan Yüksel, Dragos Kazı Alanı'nın en yakın zamanda bir Arkeopark'a dönüşeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu proje, Kartal'ın tarihini ve kültürel mirasını gün yüzüne çıkararak, tarihi bir deneyim sunacak. Kentler, tarih bilinci ile yükselir. Bir kentin tarih bilinciyle gelişmişlik seviyesini yakalayabileceğine inanıyorum. Geç Roma ve erken Bizans döneminden güçlü izler taşıyan Dragos Arkeolojik Kazı Alanı, Kartal'ın sosyo-kültürel alanında yeni bir sayfa açacak. Bu arkeopark, Kartal'ın köklü tarihini sosyal belediyecilikle buluşturarak, ilçemizin kültürel zenginliğini ortaya koyacak. Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nın arkeoparka dönüştürülmesi projesi, yalnızca bir turistik cazibe merkezi olmanın ötesine geçecek. Bu alan, aynı zamanda eğitim, araştırma ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaparak. Hem halkın hem de ziyaretçilerin tarih ve kültürle iç içe olmalarını sağlayacak. Kartal'ın tarihine ışık tutacak bu proje, gençlerimize ve çocuklarımıza tarih bilincini aşılayacak, onlara geçmişin izlerini bugün de keşfetme fırsatı sunacak. Bu arkeopark projesi, Kartal'ın tarihi ve kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda önemli bir adım olacak. Kentlerimizin tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak, onları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin sorumluluğudur. Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda yapılacak çalışmalar, bu sorumluluğun bilinciyle yürütülecek ve Kartal'ın tarihi mirası hak ettiği değeri bulacak. Sizlerin de katkılarıyla, Kartal'ın tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkacak, onu daha da ileriye taşıyacağız."

Toplantının devamında ise, mahalle muhtarları tek tek söz alarak sorun ve önerilerini Başkan Gökhan Yüksel ve idari ekiple paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal'da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı'nda Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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