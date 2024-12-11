Kartal'da Kadın Emeği Pazarı Yeni Yıla Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kartal'da Kadın Emeği Pazarı Yeni Yıla Hazırlanıyor

Kartal\'da Kadın Emeği Pazarı Yeni Yıla Hazırlanıyor

Kartal Belediyesi'nin Kadın Emeği Pazarı, yeni yıl için rengarenk ürünlerle dolu tezgahlar sunarak Kartallı vatandaşları bekliyor. Aralık ayı boyunca farklı lokasyonlarda düzenlenecek olan pazarda, ev kadınlarının el emeği takı, çanta ve süs eşyaları satılacak.

11.12.2024 10:08  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak Kartallı kadınların el emeği ürünlerinin satışını yaptığı Kadın Emeği Pazarı tezgahları yeni yıl heyecanını yaşatıyor.

Rengarenk yeni yıl ürünleri ile Kartallı vatandaşları bekleyen Kadın Emeği Pazarı, Aralık ayı boyunca ilçe genelinde farklı günlerde ve farklı lokasyonlarda kurulacak. Yeni yılın yaklaşması ile Kadın Emeği Pazarı'nda tezgah açan ev kadınları, yılbaşı temasına özel takı, çanta ve süs eşyaları ile Kartallı vatandaşlar için ideal yeni yıl hediyelerini satışa sunuyor.

Aralık ayı kadın emeğiyle süsleniyor

İlk olarak 10 Aralık Salı günü Cevizli Mahallesi Çınar Caddesi'nde kurulan Kadın Emeği Pazarı; 12-13 Aralık Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı Zeki Alasya Parkı, 17-18 Aralık Yakacık Kültür Merkezi önü, 19 Aralık Soğanlık Kültür Merkezi önü, 24-25 Aralık Uğur Mumcu Kültür Merkezi önü ve 27 Aralık tarihlerinde Neyzen Tevfik Meydanı'nda açılacak. Birbirinden güzel yeni yıl hediyeleri Aralık ayı boyunca ilçe genelinde kurulan Kadın Emeği Pazarı'nda sergilenmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Aralık, Kartal, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal'da Kadın Emeği Pazarı Yeni Yıla Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:33 Esad’ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye’den çekiliyor Esad'ın devrilmesinin ardından Rusya, Suriye'den çekiliyor
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
10:08 İran’ın Suriye’de kaybettiği asker sayısı belli oldu İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
15:35 Anastasios Bakasetas, Süper Lig’e geri dönüyor Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
15:34 Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor İşte yeni mesleği Kıvanç Tatlıtuğ ticarete atılıyor! İşte yeni mesleği
15:12 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti 2 yaşındaki çocuk, bahçede oynadığı sırada leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti
15:12 Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var: 2 kişiyle iş yapıyoruz
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:57 Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 11:41:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kartal'da Kadın Emeği Pazarı Yeni Yıla Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.