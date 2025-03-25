Kartal\'da Sanat Akademisi\'nin Resim Bölümü Yetenek Sınavları Yapıldı

Kartal Belediyesi tarafından, çocukların sanatsal yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine imkan sağlamak amacıyla kurulan Sanat Akademisi'nin 'Resim Bölümü' yetenek sınavları yapıldı.

Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası'nda 2 gün boyunca düzenlenen sınavlara 348 öğrenci katıldı. İki gün boyunca üç oturum şeklinde düzenlenen sınavlara, 22 Mart Cumartesi günü 180 öğrenci, 23 Mart Pazar günü ise 168 öğrenci katıldı.

Kartal Belediyesi'nin sanata ve genç yeteneklere verdiği desteğin altını çizen Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sınavlara olan büyük ilginin projenin başarısını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. Başkan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak sanatı ve sanatçıları desteklemeyi en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkı sağlamak bizler için büyük bir mutluluk. Sınava katılan tüm genç kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce çocuk Sanat Akademisi'ne katılmak için yeteneğini gösterdi

Sanat Akademisi'nin resim bölümü yetenek sınavlarına, 7-15 yaş aralığındaki 348 çocuk ve genç başvurdu. Sanat eğitimi almak isteyen adaylar, yeteneklerini sergileyerek akademiye kabul edilme şansı yakalamak için ter döktü. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler, profesyonel eğitmenler eşliğinde sanat eğitimi alarak geleceğin başarılı ressamları arasında yer almak için önemli bir adım atacak. Kartal Belediyesi, Sanat Akademisi ile kültür ve sanat hayatını daha da canlandırmayı ve genç yetenekleri sanatla buluşturarak onların gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Sanatın gücüyle geleceği aydınlatıyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediyenin kültür ve sanata verdiği önemin altını çizerek, sanatın bireylerin gelişiminde oynadığı kritik role dikkat çekti. Başkan Yüksel, "Sanat yalnızca bireysel yetenekleri ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda toplumu da ileriye taşır. Çocuklarımızın sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine destek olmak; özgüvenli ve duyarlı bireyler yetiştirmek adına çok kıymetli bir adımdır" dedi.

Sanat Akademisi'nin Kartal'da sanatsal farkındalığın artmasına büyük katkı sunduğunu belirten Başkan Yüksel, bu projeye duyulan ilgiden büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. "Her yıl sınavlara katılımın artması, Kartal halkının sanata verdiği değeri gösteriyor. Çocuklarımız burada aldıkları eğitimlerle geleceğin önemli sanatçılarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecekler" diye konuştu. - İSTANBUL