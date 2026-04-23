Kartal'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
Kartal'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kartal\'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı
23.04.2026 15:10  Güncelleme: 15:11
Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Neyzen Tevfik Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle bayram havası sokağa taşınırken, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel günün anlam ve önemini, "23 Nisan deyince aklımıza ülkenin aydınlık geleceği geliyor" sözleriyle ifade etti.

Kartal'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde yürüyen yüzlerce çocuk ve aileleri renkli görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği yürüyüş, Kartal Meydanı'nda gösterilerle devam etti. Etkinliklerde Kartal Belediyesi bünyesindeki Çocuk Gelişim Merkezlerinde eğitim gören minikler sahne aldı. Birbirinden renkli kostümleriyle dans gösterilerini sergileyen minikler, performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış topladı. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayan çocuklara gün boyu pamuk şeker ve patlamış mısır ikramları yapıldı. Meydanı dolduran binlerce çocuk, kurulan oyun alanlarında eğlencenin tadını çıkardı.

Küçük Asil için balonlar gökyüzüne bırakıldı

Kutlamaların en duygusal anı ise 3 yaşındaki Down sendromlu Asil İnce için yaşandı. Geçirdiği zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan küçük Asil için yüzlerce balon aynı anda gökyüzüne bırakıldı. Gökyüzünü renklendiren balonlar, 23 Nisan'ın umut dolu ruhunu bir kez daha hatırlattı.

"23 Nisan deyince aklımıza ülkenin aydınlık geleceği geliyor"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bundan yıllar önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek Meclisi kurduktan sonra o özgürlük ve o bilinçle bu mirasımızı bugünlere kadar getirebildik. 23 Nisan bize çok önemli mesajlar da veriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü Çocuk Bayramı ilan ederken aslında geleceğin yöneticilerini ve kendi elleriyle şekillenecek nesilleri kast ediyordu. O yüzden 23 Nisan deyince aklımıza ülkenin aydınlık geleceği geliyor. İnşallah onlar yarının doktorları, mühendisleri, teknisyenleri ya da belediye başkanları olacaklar; kendi istedikleri mesleklerde şekillenecekler. Burada ailelerimize ve öğretmenlerimize çok büyük bir iş düşüyor; emek veren herkese bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Hangi olayları yaşarsak yaşayalım ülke insanının bir merhameti var, duygusu, örfü ve adeti var. O yüzden Kartal'da komşularımız hiç merak etmesinler çocuklarımızla birlikte hep beraber daha güzel günleri ve yarınları karşılayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
SON DAKİKA: Kartal'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Advertisement
