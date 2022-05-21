Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı

21.05.2022 10:47
Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı

Kartal’da birbirinden farklı etkinlikler ile 5 gündür devam eden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile zirveye ulaştı. Gecede binlerce Kartallı, ünlü sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Kartal'da birbirinden farklı etkinlikler ile 5 gündür devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile zirveye ulaştı. Gecede binlerce Kartallı, ünlü sanatçının sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Kartal Meydanı'ndaki konsere, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, çok sayıda Meclis Üyesi ve birim müdürü ile İstanbul'un dört bir yanından binlerce kişi katıldı.

ÜNLÜ SANATÇI SERTAB ERENER'E SEVGİ SELİ

Konser saatinin gelmesi ile beraber, ünlü sanatçı Sertab Erener, binlerce kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Sanatçı, yaklaşık 1 buçuk saat süren konser boyunca 'Zor Kadın', 'Bir Çaresi Bulunur', 'Bu Böyle' gibi sevilen şarkılarını Kartallılar için seslendirdi. Şarkılara hep bir ağızdan doyasıya eşlik eden vatandaşlar ise unutulmaz bir gece yaşadı.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN, 'BİR ÇARESİ BULUNUR' VURGUSU

Konser sonunda, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ünlü sanatçı Sertab Erener'e bir teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasında 'Bir Çaresi Bulunur' şarkısına atıfta bulunarak, "Bir çaresi bulunur elbet şarkısını dinledik. Evet, şarkıdaki gibi bir çaresi bulunacak. Çünkü gençler gümbür gümbür geliyor. Kıymetli sanatçımıza ve bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı
Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı
Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı
Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı

YORUMLAR
500
Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu Pamukkale'de binlerce genç 'Gripin' konserinde coştu Öğrenciler teknolojiden uzak, nostaljik oyunların olduğu bir kutlama gerçekleştirdi Öğrenciler teknolojiden uzak, nostaljik oyunların olduğu bir kutlama gerçekleştirdi
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Sertab Erener, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı - Son Dakika


Son Dakika
10:38 Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu
10:16 Tolga Ciğerci Beşiktaş yolcusu
10:07 Rusya Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor! Sivillerin bulunduğu binayı böyle havaya uçurdular
09:53 Mahmut Tuncer'den şaşırtan 'para' itirafı! "Para konusunda Azrail gibiyim, aldığım parayı geri vermem!"
09:50 Miralem Pjanic'ten, Beşiktaş'a veda!
09:34 Kadıköy Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
09:25 Kadıköy'de cinayet: Diş hekimi Şeyma Biran ofisinde bıçaklanarak öldürüldü
09:16 CHP'nin İstanbul mitingi bugün 18.00'de Maltepe'de: Altılı Masa da alında olacak
08:54 Yeni şarkısının sevilmesi Hülya Avşar'ı da şaşırtmış: Beklemiyordum
08:51 Üç bakanlıkta üst düzey görevden alma, iki bakanlığa atama: Resmi Gazete'de yeni atamalar yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 10:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'daki 19 Mayıs Kutlamalarında Sertab Erener Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement