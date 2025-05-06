Kartal Kavşağı Projesinin Finansmanı Tamamlandı - Son Dakika
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Kartal Kavşağı Projesinin Finansmanı Tamamlandı

Kartal Kavşağı Projesinin Finansmanı Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı çevresine yerleştirilen billboardlarla projenin finansmanının tamamlandığını ve ihale sürecinin Dünya Bankası ile işbirliği içinde devam ettiğini duyurdu. Başkan Büyükkılıç, projeyi şehir trafiğini rahatlatacak önemli bir adım olarak görüyor.

06.05.2025 13:17  Güncelleme: 13:20
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan Kartal Kavşağı çevresine konulan billboardlar ile projenin finansmanının tamam olduğu ve ihale sürecinin Dünya Bankası ile işbirliği halinde devam ettiği belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın projeleri yer içerisinde alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan Kartal Kavşağı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kavşağın çevresine yeni konulan billboardlar da yer alan "finansman tamam, proje tamam. İhale süreci Dünya Bankası ile işbirliği halinde devam etmektedir" bilgilendirmesi ise heyecan oluşturdu.

Başkan Büyükkılıç'ın çok önemsediği ve şehir trafiğini rahatlatacak proje olarak hayata geçirilmesi Kayserililer tarafından da beklenen Kartal Kavşağı projesinde, çalışmanın son hali ve hangi aşamada olduğu billboardlarla vatandaşlara ilan edilirken, yapılan bu çalışma şehirde her geçen gün artan "Kartal Kavşağı yapılacak mı, yapılmayacak mı" sorularına ise cevap niteliği taşıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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