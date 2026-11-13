Kartal Şehitliği’nde akşam mesaisi

Kartal Şehitliği’nde akşam mesaisiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kartal Şehitliği’nde yürüttüğü çalışmalar akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kartal Şehitliği'nde yürüttüğü çalışmalar akşam saatlerinde de hız kesmeden devam etti.
Şehitlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri yoğun mesai harcarken, alanın düzenlenmesi ve bakımına yönelik faaliyetler sürdürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da akşam saatlerinde şehitliğe gelerek, çalışmaları yerinde takip etti.
Büyükkılıç, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.
Kaynak: İHA