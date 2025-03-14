Kartepe Belediye Başkanı Kocaman\'dan Efe Kartal Öztay\'a Geçmiş Olsun Ziyareti

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaelispor ile Amed SK arasında oynanan maçta tribünden düşerek yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Efe Kartal Öztay'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kocaelispor-Amed SK maçında tribünden düşerek ağır yaralanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlık durumu hızla iyiye giden 17 yaşındaki Efe Kartal Öztay, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nden taburcu oldu.

Öztay'ı evinde ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kocaelispor maçında talihsiz bir kaza ile tribünden düşen Nusretiyespor U16 oyuncumuz, Kartepeli kardeşimiz Efe Kartal Öztay yoğun bakımdan çıktı ve sağlığına kavuşarak evine döndü. Efe'nin hastanede tedavi sürecini yakından takip ettik, evde tedavi sürecini de yakından takip ediyoruz. Kocaelispor camiasının gözü arkada kalmasın Efe bize emanet" dedi.

Ziyarette Başkan Mustafa Kocaman'a AK Parti İlçe Başkan Vekili Kayhan Baysal da eşlik etti. - KOCAELİ