Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu - Son Dakika
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Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Kocaman, gençlerin fikirlerinin önemine vurgu yaptı.

06.05.2025 15:48  Güncelleme: 15:50
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, lise öğrencileri ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta düzenli olarak yaptığı "Gençlik Buluşmaları" kapsamında bu hafta Maşukiye Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Başkan Kocaman, onların görüş ve önerilerini dinledi. Belediyeciliğin sadece altyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin beklenti ve hayallerini önemsediklerini ifade etti. Eğitimden kültüre, spordan sanata kadar her alanda gençlerin yanında olduklarını belirten Kocaman, "Sizlerin fikirleri, heyecanı ve enerjisi bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kartepe'yi birlikte inşa ediyor, geleceği birlikte şekillendiriyoruz. Sizler bizim yarınımızsınız. Kartepe'de gençlerimizi dinleyen, onlara alan açan ve birlikte yol yürüyen bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Her buluşmamızda sizlerden yeni şeyler öğreniyor, sizinle birlikte gelişiyoruz. Bu şehri birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Kocaman, öğrencilere derslerinde başarılar diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Buluştu - Son Dakika

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