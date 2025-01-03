Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Gençlerle Vizyon Projelerini Paylaştı

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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile buluştu. Hem belediyenin yürüttüğü çalışmaları anlatan hem de gençlere tavsiyelerde bulunan Kocaman, "Sizin hayalleriniz, bizim yol haritamız olacak" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçeye değer katan önemli vizyon projeleri de öğrencilerle paylaştı. Özellikle Kartepe Teleferiği ve Kartepe Kütüphanesi projelerinin bölgeye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca Körfez-Kartepe Metrosu'nun inşaatının başladığını duyurarak, bu hattın tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın çok daha kolaylaşacağını, Kartepe için yepyeni bir dönem başlayacağını belirtti. Ayrıca Kocaman, Kartepe'ye değer katan üstün emekleri için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ahir Büyükakın'a ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Etkinlikte gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Kocaman, özellikle İngilizce öğrenmenin ve farklı alanlarda kendilerini geliştirmenin önemini dile getirdi. Buluşmada Başkan Kocaman, gençlerin ricasını kırmayarak müzik bölümü öğrencisinin söylediği "Rüzgar" şarkısına da eşlik etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde devam eden söyleşide gençlerle daha sık bir araya gelmek istediğini dile getiren Başkan Kocaman, tüm gençleri belediye tarafından düzenlenen etkinliklere davet etti. Kocaman, "Bugün gençlerle bir araya gelerek gençleştik. Birbirimizi anlayabilmek, aynı dili konuşabilmek, hayata aynı pencereden bakabilmek sağlam bir gelecek için en önemli anahtarımız. Beraber çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sizin hayalleriniz, bizim yol haritamız olacak" dedi. - KOCAELİ