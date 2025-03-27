Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, Kur\'an Kursu Öğrencileriyle İftar Sofrasında Buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kur'an kursu öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya gelerek, "Alanında uzman nesiller yetiştireceğiz" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Medine Kur'an Kursu'ndaki öğrencilerle iftar sofrasında buluştu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kocaman, "Bugün iftar soframız Rabbimizin emaneti güzel evlatlarımızın varlığıyla şenlendi, bereketlendi. Birlikte iftar açmanın, aynı sofranın etrafında buluşmanın sevincini yaşadık. Köklü medeniyet mirasımızı idrak etmiş, milletin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman nesiller yetiştireceğiz. Gençlerimiz teknolojiyi de çok iyi bilmeli, tarihini de çok iyi bilmeli" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ