Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor

12.08.2022 09:35
Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataşehir Mahalle Muhtarlığının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataşehir Mahalle Muhtarlığının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ataşehir Mahallesi Parkı içerisinde bulunan Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından projelendirilen Ataşehir Mahalle Muhtarlık binası, 57 metrekare olarak planlandı. Yeni muhtarlık binası içerisinde muhtarlık ofisi, mutfak, mescit ve tuvaletler yer alacak. Yapılan çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Muhtarlık binamız yeniden yapılmaktadır. Hemşerilerimize daha iyi bir ortamda kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla yenilenen muhtarlık binamız kısa zamanda tamamlanarak hizmete sunulacaktır. Tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Mustafa Kocaman, Ataşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'in muhtarlık binasında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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