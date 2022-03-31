Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır - Son Dakika
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Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır

31.03.2022 10:32
Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca 32 mahallede davul çalacak 84 davulcuya eğitimlerini verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca 32 mahallede davul çalacak 84 davulcuya eğitimlerini verdikten sonra yaka kartlarını teslim etti.

Ramazan ayının olmazsa olmazlarından davulcular, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve mahalle muhtarlarının iş birliğiyle belirlendi. Ramazan ayında davul çalacak 84 davulcu, Zabıta Müdürlüğünden temin ettikleri yaka kartları ile ilçede belirlenen bölgelerde görev yapacak. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Muhtarlarımızdan gelen isimler üzerinde yaptıkları tespit sonrası belirlenen 84 davulcuya uyması gereken kuralları ve genel bilgileri tek tek anlatıldı. Davulcularımız vatandaşların huzurunu kaçırmayacak şekilde görev yapacaklardır" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır
Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır - Son Dakika


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