Kartepe\'de bayramda gönüllere dokunan ziyaret

Kartepe Belediyesi'nin geleneksel kent bayramlaşması kapsamında Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, bayramda da yaşlıları yalnız bırakmayarak evlerinde ziyaret etti.

Kartepe Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yıl boyunca yaşlıların ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Alo Evlat Sağlık Kulübü, bayramda da kapı kapı dolaşarak büyüklerle bir araya geldi. Yalnız yaşayan vatandaşların evlerine yapılan ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı. Ziyaret edilen vatandaşlar, hatırlanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek Kartepe Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Bayramın birlik ve beraberlik ruhunun hissedildiği buluşmalarda, gönül köprüleri kuruldu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin, Kartepe'de toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği belirtilirken, Alo Evlat Sağlık Kulübü'nün öncülüğünde sürdürülen bayramlaşma geleneğinin her yıl devam ettiği kaydedildi. - KOCAELİ