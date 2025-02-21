Kartepe\'de Camiler Ramazan\'a Hazırlanıyor

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Kartepe Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesinde tüm camilerde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması yapıyor.

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekipler, ilçe genelindeki cami, mescit ve Kur'an kurslarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle halılar bulundukları yerlerde hijyenik şekilde yıkanıp steril hale getiriliyor. Ramazan ayı öncesinde cami zeminlerine gülsuyu serpilerek hoş kokularla cemaatin karşılanması sağlanıyor. Temizlik ekipleri, ibadethanelerin iç mekanlarını temizlemenin yanı sıra avlu ve çevre düzenlemesi ile tuvaletlerin bakımını da titizlikle sürdürüyor. - KOCAELİ