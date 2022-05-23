Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika
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Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

23.05.2022 10:40
Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliği ile 6'ncı kez düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliği ile 6'ncı kez düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyası geniş katılımla gerçekleştirildi.

"Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Olsun" sloganıyla Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyası büyük ilgi gördü. Kartepe Belediyesi hizmet binasında 6'ncı kez düzenlenen kan bağışına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak her fırsatta kan bağışı kampanyasına desteğimiz devam etmektedir. Mesai arkadaşlarımız tarafından kan bağışına gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım 15 dakikan başkasının bir ömrüdür. Kan bağışına her zaman destek vermeliyiz" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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Kaynak: İHA

Kartepe Belediyesi, Kök Hücre, Kızılay, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi - Son Dakika


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