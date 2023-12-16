23:05 •
TBMM'de Bakan Koca ile Meclis Başkanvekili Bozdağ arasında güldüren diyalog: Az kaldı 5 dakikaya bitiyor•
21:48 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşandığını görüyoruz•
Ünlü turizm merkezinde kar yağışı etkili oluyor
KOCAELİ - Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Samanlı Dağları'nın zirvesindeki bin 640 rakımlı Kartepe'de, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü zirvede, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Bölgeye ulaşan vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Yerel › Kartepe'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika