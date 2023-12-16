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Kartepe'de Kar Yağışı Etkili

Kartepe'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Vatandaşlar karın tadını çıkarıyor. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe\'de Kar Yağışı Etkili
16.12.2023 - 23:41,
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Ünlü turizm merkezinde kar yağışı etkili oluyor

KOCAELİ - Türkiye'nin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki bin 640 rakımlı Kartepe'de, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü zirvede, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Bölgeye ulaşan vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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