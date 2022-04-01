Kartepe'de Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kartepe'de Kütüphane Haftası kutlandı

01.04.2022 10:30
Kartepe'de Kütüphane Haftası kutlandı

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası'nda miniklere masal dinletisi etkinliği düzenlendi.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kütüphaneler Haftası'nda miniklere masal dinletisi etkinliği düzenlendi.

Nazım Demirci Halk Kütüphanesi ve Kartepe Genç Akademi'de düzenlenen masal dinletisinde "Ayşe-Fatma Kuzular" isimli çocuk hikayesi anlatıldı. Anaokulu öğrencileri Ayşe-Fatma Kuzular hikayesini dinlerken, sonrasında hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler. Hikaye sonunda miniklere anlayacakları düzeyde kütüphanenin anlamı ve önemi anlatıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olan kültürel, eğitici, dinlendirici faaliyetlerin de merkezidir kütüphaneler. Gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için Kartepe Genç Akademi'yi kurduk. Eğitim kurumlarımızda geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Geleceğin Kartepe'sini gençlerimizle birlikte kuracağız" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'de Kütüphane Haftası kutlandı

YORUMLAR
500
Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır Kartepe'de 84 davulcu ilk sahura hazır Kartepe camileri Ramazan'a hazır Kartepe camileri Ramazan'a hazır

Kartepe Belediyesi, Nazım Demirci, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartepe'de Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:20 Zammı fırsat gören tedarikçinin çirkin oyunu bozuldu! Şekerleri market rafından toplayıp daha pahalıya satıyorlar
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:15 Sokak kedisi nedeniyle Avcılar karıştı! İki grup genç kızın kavgası güçlükle ayrıldı
10:13 Rusya barış gücü olarak bulunduğu Karabağ'ı "Dağlık Karabağ" olarak adlandırdı
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:06 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 28 personel alınacağını duyurdu
10:05 Suriyeli meselesi canlı yayında 2 ismi gerdi! Ümit Özdağ'la Enver Aysever arasında "Çocukların milliyeti olur mu?" tartışması yaşandı
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 10:38:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de Kütüphane Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement