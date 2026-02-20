Kartepe'de Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi - Son Dakika
Kartepe'de Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Kartepe'de Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi
20.02.2026 10:58  Güncelleme: 11:00
Kartepe'de Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ile gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Kartepe'de Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ile gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, protokol üyeleri şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında bir araya geldi. İftar öncesinde masaları gezen Kaymakam Öztürk ve Başkan Kocaman, misafirlerle ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden protokol üyeleri, ailelerin taleplerini dinleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ezanın okunmasıyla hep birlikte oruçların açıldığı programda, vatanın bölünmez bütünlüğü ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

İftar programı, Kaymakam Öztürk ve Başkan Kocaman'ın şehit aileleri ve gazilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kartepe'de Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kartepe'de Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi - Son Dakika
