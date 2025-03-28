Kartepe\'de Ramazan Bayramı Öncesi Tatlı Üretimi Denetimleri Sürüyor

Kartepe'de zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde tatlı üretimi ve satış yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, işletmelerin çeşitli yönleri detaylı bir şekilde denetliyor. Ekipler tarafından fiyat etiketlerinden işyeri ruhsatlarına, hijyen kurallarından fiziksel mekan şartlarına kadar birçok farklı alanda hassasiyetle denetimler yürütülüyor. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak işyerlerine gerekli bilgilendirmeler ve uyarılar yapılırken, yasal işlem gereken işyerleri için de İl Tarım Müdürlüğü'ne gerekli bilgiler titizlikle iletiliyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, ilçe genelinde faaliyet gösteren tatlı üreticileri ve satıcılarına yönelik denetim çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Halk sağlığını korumak, üretim süreçlerinin hijyen standartlarına uygunluğunu sağlamak ve tüketici güvenliğini teminat altına almak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimler, belirlenmiş periyotlar dahilinde düzenli olarak devam etmektedir" dedi. - KOCAELİ