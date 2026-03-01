Kartepe\'de kurulan otağ çadırında geleneksel sanatlar yaşatılıyor

Kartepe'de ramazan etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'na kurulan geleneksel otağ çadırında düzenlenen el sanatları atölyeleri vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kartepe Belediyesince ramazan ayına özel hazırlanan kültür sanat programları devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kartepe Kent Meydanı'na kurulan geleneksel otağ çadırı, el sanatlarına meraklı ilçe sakinlerinin buluşma noktası oldu. Çadır içerisinde faaliyete geçirilen çini ve mozaik lamba atölyelerine katılan vatandaşlar, usta öğreticiler eşliğinde geleneksel Türk el sanatlarının inceliklerini öğreniyor.

Hem teorik bilgi alan hem de uygulama yapan katılımcılar, atölye çalışmaları sayesinde kendi özgün eserlerini ortaya çıkarma imkanı buluyor. Vatandaşların ramazan ayını verimli bir şekilde değerlendirmesine imkan tanıyan geleneksel el sanatları eğitimlerinin ve etkinliklerin, ay boyunca Kartepe Kent Meydanı'nda devam edeceği bildirildi. - KOCAELİ