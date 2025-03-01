Kartepe'de Ramazan İçin Davulcular Hazırlandı - Son Dakika
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Kartepe'de Ramazan İçin Davulcular Hazırlandı

Kartepe\'de Ramazan İçin Davulcular Hazırlandı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında 96 davulcuyu özel eğitim programıyla göreve hazırladı. Davulcular, geleneksel Ramazan davulculuğunu yaşatmak ve vatandaşlara hizmet sunmak için kapsamlı bir eğitim sürecinden geçirildi.

01.03.2025 09:22  Güncelleme: 09:24
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Kartepe'de 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif için görev yapacak olan davulcular hazır edildi.

Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından organize edilen özel eğitim programıyla, bu yıl görev yapacak davulcular seçilerek görevlerine hazır hale getirildi. Bu kapsamda, 32 mahallede hizmet verecek toplamda 96 davulcu belirlendi. Bu titiz çalışmada, hem geleneksel Ramazan davulculuğu yaşatılması hem de vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunulması amaçlandı. Sahur vaktinin müjdecisi olan davulcular, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için kapsamlı eğitim sürecinden geçirildikten sonra resmi çalışma kartlarına kavuştu. Zabıta Müdürlüğü tarafından organize edilen bu süreçte davulculara yalnızca ritim tutma konusunda değil, aynı zamanda belirlenen güzergahlar, sahur saatleri ve halkla iletişim süreçleri gibi birçok önemli konuda detaylı bilgi aktarıldı. Amaç, vatandaşlara daha düzenli ve sorunsuz hizmet sunulması için tüm davulcuların aynı standartlarda hareket etmesini sağlamaktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İlçemizde muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda belirlenen davulcularımızın eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak görev kartlarını kendilerine teslim ettik. Ramazan ayının hepimiz için hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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