Kartepe\'de yağış hasarına karşı AFAD ve İSU\'yla temizlik çalışmaları sürüyor

Kartepe'de şiddetli yağışların ardından oluşan hasarların giderilmesi için ekipler, koordineli şekilde temizlik ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Kocaman da sahadaki çalışmaları yerinde takip ediyor.

Şiddetli yağışların ardından Kartepe Belediyesi ekipleri, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile koordineli şekilde ilçenin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Yağıştan etkilenen mahallelerde, yol temizliği, çamur ve birikintilerin kaldırılması ile oluşan hasarların giderilmesine yönelik müdahaleler sürdürülüyor. Ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın normale dönmesi için iş makineleri ve araçlarla sahada görev yapıyor.

Ekipler ihtiyaç duyulan her noktada

Gelen ihbar ve talepler doğrultusunda ekipler ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilirken, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hasarların giderilmesine yönelik müdahaleler de eş zamanlı olarak devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Kocaman, "İlçemizde yaşanan doğal afetin ilk anından itibaren tüm personelimiz, iş makinelerimiz ve acil müdahale ekiplerimizle sahadayız. AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve İSU ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz yaşanan olumsuzlukları en kısa sürede gidermek. Kartepe'mizin her noktasında ihtiyaç duyulan müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte hiçbir hemşehrilerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.