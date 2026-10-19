Kartepe'de yağış hasarına karşı AFAD ve İSU'yla temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kartepe'de yağış hasarına karşı AFAD ve İSU'yla temizlik çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartepe\'de yağış hasarına karşı AFAD ve İSU\'yla temizlik çalışmaları sürüyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de şiddetli yağışların ardından Kartepe Belediyesi, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU koordineli şekilde yol temizliği, tahliye ve hasar giderme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Kocaman da etkilenen mahallelerde çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe'de şiddetli yağışların ardından oluşan hasarların giderilmesi için ekipler, koordineli şekilde temizlik ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Kocaman da sahadaki çalışmaları yerinde takip ediyor.

Şiddetli yağışların ardından Kartepe Belediyesi ekipleri, AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU ile koordineli şekilde ilçenin farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Yağıştan etkilenen mahallelerde, yol temizliği, çamur ve birikintilerin kaldırılması ile oluşan hasarların giderilmesine yönelik müdahaleler sürdürülüyor. Ekipler, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması ve günlük yaşamın normale dönmesi için iş makineleri ve araçlarla sahada görev yapıyor.

Ekipler ihtiyaç duyulan her noktada

Gelen ihbar ve talepler doğrultusunda ekipler ihtiyaç duyulan noktalara yönlendirilirken, su baskınlarının yaşandığı alanlarda tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hasarların giderilmesine yönelik müdahaleler de eş zamanlı olarak devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların ilçe genelinde aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Kocaman, "İlçemizde yaşanan doğal afetin ilk anından itibaren tüm personelimiz, iş makinelerimiz ve acil müdahale ekiplerimizle sahadayız. AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve İSU ile koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz yaşanan olumsuzlukları en kısa sürede gidermek. Kartepe'mizin her noktasında ihtiyaç duyulan müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte hiçbir hemşehrilerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir BelediyesiMustafa KocamanYerel HaberlerDoğal AfetlerGüncelYaşamYerelÇevreAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
4 aylık evlilik kanlı bitti Önce eşini sonra kendisini vurdu 4 aylık evlilik kanlı bitti! Önce eşini sonra kendisini vurdu
15:18
İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kötü haber: Hala ağrısı var
14:48
Savaş alanına dönen Fransa’da “sokağa çıkma yasağı“ talimatı
Savaş alanına dönen Fransa'da "sokağa çıkma yasağı" talimatı
14:14
İstanbul’daki konserde can vermişti Mesleği ortaya çıktı
İstanbul'daki konserde can vermişti! Mesleği ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:53
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
Dev markadan çalışanlarına yıkan haber: Maaşlara 2030 yılına kadar zam yok
13:52
Yumurtalarını satan kadınları “yasak aşk“ ele vermiş Aldatılan koca intikam için...
Yumurtalarını satan kadınları "yasak aşk" ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 15:31:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Kartepe'de yağış hasarına karşı AFAD ve İSU'yla temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei