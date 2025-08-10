Kartepe'de Yeni Karavan Park Alanı Hizmete Girdi - Son Dakika
Kartepe'de Yeni Karavan Park Alanı Hizmete Girdi

10.08.2025 11:43  Güncelleme: 11:44
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesinde 11,5 dönüm üzerine inşa edilen 210 araç kapasiteli modern bir karavan park alanını tamamlayarak karavan tutkunlarına güvenli bir konaklama imkanı sundu.

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak'ta 11,5 dönüm arazi üzerine inşa edilen karavan park alanını tamamladı. 210 araç kapasiteli modern alan, karavan tutkunlarının güvenle konaklayabileceği önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartepe'de, karavanla seyahat eden tatilcilerin araçlarını sokak aralarına ve caddelere park etmeleri park sorunu oluşturuyordu. Bu duruma çözüm üretmek amacıyla harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yeni ve donanımlı bir karavan park alanı kazandırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi ekipleri tarafından yürütülen projede, 11,5 dönümlük alana 3 bin 500 ton plentmiks temel ve bin 700 ton asfalt serilerek sağlam zemin oluşturuldu. Bu kapsamlı altyapı çalışmaları sayesinde karavan park alanı, uzun yıllar boyunca güvenli şekilde kullanılabilecek dayanıklı yapıya kavuşturuldu.

Park çizgileri, yönlendirme tabelaları, aydınlatma sistemi, yağmur suyu hatları ve ızgaralar gibi pek çok detayın yer aldığı park alanında çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Böylece karavan tutkunları, araçlarını doğayla iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda park etme imkanına sahip olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

10:22
