Kartepe\'deki Doğa Oteli Fiyatları Sabit

Kocaeli'nin gözde turizm merkezlerinden Kartepe'de faaliyet gösteren bir doğa oteli, ülke genelindeki yüksek enflasyona rağmen fiyatlarını artırmayarak geçen yılın tarifesiyle hizmet vermeye devam ediyor. İki kişilik, kahvaltı dahil gecelik konaklamanın 3 bin TL olduğu işletme, tatilcilerden ilgi görüyor.

Büyükşehirlerin bunaltıcı sıcaklarından ve stresinden kaçmak isteyen tatilciler, doğayla iç içe ve serin bir nefes alabilecekleri rotalara yöneliyor. Kış aylarında beyaz örtüsüyle tanınan Kocaeli'nin zirvesi Kartepe, yaz aylarında ise yemyeşil yaylaları ve serin havasıyla İstanbul başta olmak üzere çevre iller için en cazip kaçış noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Kartepe'de faaliyet gösteren bir doğa oteli de, ülke genelindeki yüksek enflasyon ve artan maliyetlere rağmen "fiyatları sabit tutma" kararıyla dikkat çekiyor. 5 yıldır hizmet veren işletmede iki kişilik, kahvaltı dahil gecelik konaklama 3 bin TL.

Otel sahibi Alex Şahin, özellikle pandemi sonrası doğaya ve doğa tatillerine yönelik artan bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini belirtti. Bu süreçte tatil maliyetlerinin yükseldiğine dikkat çeken Şahin, kendi işletmelerinde tam tersi bir politika izlediklerini ifade etti.

"Pahalılık algısını kırmak istiyoruz"

Fiyat artışı yapmak yerine indirim uyguladıklarını aktaran Şahin, "Bu pahalılıkta insanlar bazı şeylerden feragat etmek zorunda kalıyor, bunlardan biri de tatil. Biz parayı arka plana atarak, özellikle Bodrum ve Antalya gibi yerlerde fenomenlerin paylaştığı adisyonlarla yerleştirilen pahalılık algısını kırmak istiyoruz" dedi.

Kartepe'nin sadece kış turizmiyle değil, yaz aylarındaki potansiyeliyle de öne çıktığını vurgulayan Şahin, bölgenin İstanbul'a olan yakınlığının büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Aileler ve çocuklar için özel oyun ve eğlence alanları oluşturduklarını belirten Şahin, "Biz sudan para kazanmıyoruz. İşletmemize gelen tüm misafirlerimiz, dağ suyumuzdan ücretsiz olarak diledikleri kadar içebilirler. Bunun yanında yemek servislerimizde de doyurucu porsiyonları uygun fiyatlarla sunuyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ