Kartepe Devlet Hastanesi için arazi Sağlık Bakanlığı'na devredildi - Son Dakika
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Kartepe Devlet Hastanesi için arazi Sağlık Bakanlığı'na devredildi

Kartepe Devlet Hastanesi için arazi Sağlık Bakanlığı\'na devredildi
05.06.2026 15:25  Güncelleme: 15:27
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Kartepe Devlet Hastanesi projesi kapsamında arazi üzerindeki yapıların yıkımı tamamlandı ve alan Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hastane inşaatı için yeni dönemin başladığını duyurdu.

Kartepe Devlet Hastanesi projesinde önemli aşama daha geride bırakıldı. Hastane arazisi üzerindeki yapıların yıkım işlemleri tamamlanırken, alanın tamamen Sağlık Bakanlığı'na devredildiği açıklandı. Projenin hayata geçirilmesi için kritik bir eşik aşılırken, bölgede yeni süreç başladı.

Kartepe Devlet Hastanesi projesinin hayata geçirilmesi adına önemli adım daha geride bırakıldı. Daha önce hastane arazisi içerisinde yer alan Uzunçiftlik Düğün Salonu'nun yıkımını tamamlayan Kartepe Belediyesi, aynı alanda bulunan Müftülük binasının yıkımını da gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarının ardından arazinin artık tamamen inşaata hazır hale getirildiğini vurgulayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Kartepe Devlet Hastanesi'nin hayata geçirilmesi adına önemli eşiği daha geride bıraktık. Daha önce hastane arazisi içerisinde bulunan Uzunçiftlik Düğün Salonu'nun yıkımını tamamlamıştık. Bugün de aynı alanda yer alan müftülük binasının yıkımını gerçekleştirerek sürecin adımını daha tamamladık. Araziyi artık tamamen Sağlık Bakanlığımıza devrediyor, Kartepe'mizin uzun yıllardır beklediği Devlet Hastanesi için yeni bir dönemi başlatıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe Devlet Hastanesi için arazi Sağlık Bakanlığı'na devredildi - Son Dakika

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