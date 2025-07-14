Kartepe Teleferik\'te 15 Temmuz\'a Özel Yüzde 50 İndirim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kartepe Teleferik'te yüzde 50 indirim uygulayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan ve vatandaşların tüm yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği Kartepe Teleferiği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tam ve öğrenci tarifelerinde yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Aileler, yetişkinler ve çocuklar, teleferikte şehir ve doğa manzarasında seyahat edebilecek.

Kartepe Teleferik sadece Kocaelililere değil, çevre illerden gelen ziyaretçilere de eşsiz bir yolculuk deneyimi sunuyor. Derbent'ten başlayıp Kuzuyayla'ya uzanan yaklaşık 20 dakikalık yolculuk boyunca Sapanca Gölü ve Kartepe'nin yeşil dokusu eşliğinde seyahat ediliyor. - KOCAELİ