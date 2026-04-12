Kartepe Tramvay Hattı\'nda duraklar kurulmaya başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Kartepe Tramvay Hattı'nda çalışmalar sürerken, projede durakların montajına başlandı.

İzmit ile Kartepe arasında yapılması planlanan tramvay hattı kapsamında yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. İki duraktan oluşacak hat üzerinde durak montaj işlemleri başlatıldı. Toplam 1,4 kilometre uzunluğundaki hat üzerinde 1,3 kilometrelik bölümde kazı çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında 1 kilometrelik ray döşemesi yapılırken, rayların birleştirme kaynak işlemleri de bitti. Ayrıca 0,9 kilometrelik kısımda ray betonu döküldü. Hat üzerindeki trafo merkezi için temel kazı, dolgu, grobeton, yalıtım ve koruma betonu imalatları tamamlanırken, betonarme demir donatı döşeme çalışmalarına başlandı.

Uzatma hattında yer alan 2 istasyondan birinin temel betonu dökülerek kanopi montajına geçildi. Ayrıca hat üzerinde makas kurulumu da gerçekleştirildi. - KOCAELİ