Kas Hastası Genç Kız Hem Yürümeye Başladı Hem de Okuma Yazmayı Öğrendi - Son Dakika
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Kas Hastası Genç Kız Hem Yürümeye Başladı Hem de Okuma Yazmayı Öğrendi

Kas Hastası Genç Kız Hem Yürümeye Başladı Hem de Okuma Yazmayı Öğrendi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 31 yaşındaki kas hastası genç kız, 20 yaşından sonra yürümeye başladı ve kendi çabasıyla okuma yazmayı öğrendi. Pes etmeyen ve Galatasaray hayranı olan genç kız, diğer insanlara da mücadele etmeleri konusunda ilham veriyor.

05.05.2024 11:37
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Kahramanmaraş'ta 31 yaşındaki kas hastası genç kız, 20 yaşından sonra hem yürümeye başladı hem de okuma yazmayı öğrendi.

Dulkadiroğlu ilçesi Kadiroğlu Mahallesi'nde yaşayan Seda Karabörk (31), 20 yaşından sonra yürümeye başladı. Kendi çabasıyla okuma-yazmayı öğrendiğini söyleyen Karabörk, Galatasaray hayranı olduğunu ve odasını forma ve bayraklarla donattığını söyledi.

Asla pes etmeyi düşünmediğini söyleyen Karabörk, "Ben 31 yaşındayım, kas hastasıyım. Yürüyemiyordum, 20 yaşından sonra yürümeye başladım. Pes etmedim, asla vazgeçmedim. ve Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray'dan Muslera hayranıyım. Onu görmeyi çok istiyorum" dedi.

Kendi çabasıyla okuma yazmayı öğrendiğini belirten Seda Karabörk, "Kendim için mücadele verdim. Benim durumumda olanlar asla vazgeçmesin, mücadele etsinler. Ben hiç isyan etmedim. Benim gibi olanlar da isyan etmesin. Başımıza gelenleri kabul etmek zorundayız. Halimden gayet memnunum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Galatasaray, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kas Hastası Genç Kız Hem Yürümeye Başladı Hem de Okuma Yazmayı Öğrendi - Son Dakika

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