Antalya'nın Kaş ilçesinde düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' projesi başlatıldı.
Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların yoğunluk olarak bulundukları alanlarda "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceğini Karartma" projesi kapsamında stant kuruldu. Ekipler, 'Silahsız düğün silahsız eğlence' sloganı ile düğünlerde silah atılmasının önlenmesini amaçlayan broşürleri vatandaşlara verip bilgilendirmelerde bulundu. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Kaş'ta düğünlerde silah atılmasını önlemek için proje başlatıldı - Son Dakika
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