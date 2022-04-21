Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor - Son Dakika
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Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor

21.04.2022 13:00
Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor

Kaş Belediyesi, 'Evde Yalnız Değilsiniz' projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi kişilere evde temizlik hizmeti sağlıyor.

Kaş Belediyesi, 'Evde Yalnız Değilsiniz' projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi kişilere evde temizlik hizmeti sağlıyor.

Kaş Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçedeki 54 mahallede yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin talepleri değerlendiriliyor.

Ekipler, tespit edilen kişilerin evlerinde ihtiyaca yönelik incelemenin ardından detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca, Müdürlüğe gelen talepler doğrultusunda hasta servisi imkanı olmayan, ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlar ikametlerinden alınarak, tedavi olacakları hastaneye ulaştırılıyor. Tedavileri tamamlanan ve taburcu olanlar ise hastaneden alınarak, adreslerine ulaşımı sağlanıyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade ederek, gerçekleştirdikleri proje çalışmasıyla ihtiyaç sahiplerinin hayatının kolaylaştığını belirtti. - ANTALYA

Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor
Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor
Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor
Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor

YORUMLAR
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Kaş Belediyesi, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kaş'ta ihtiyaç sahibi kişilerin evleri belediye tarafından temizleniyor - Son Dakika


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