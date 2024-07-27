KASİD Başkanı Çetin İpek, Karabük\'te çalışmalar hakkında bilgi verdi

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Karabük Sanayici ve İş İnsanları Derneği(KASİD) Başkanı Çetin İpek, basın mensupları ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan İpek, 31 Mart seçimleri sonrası kazanan belediye başkanlarını ziyaret etmek amacıyla yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karabük'e geldiklerini belirtti.

KASİD'in kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi veren İpek "60 yakın üyemiz vardır. Üyelikle alakalı bir derdimiz yok. Tek derdimiz il dışında ticari faaliyetlerini sürdüren Karabüklülerle hareket etmek amacıyla kuruldu. Kurulduğumuz an itibariyle biz bize ticarete çok önem verdik. Ekonomik şartlar doğrultusunda il dışında bulunan iş insanları olarak var olmaya çalışacağız" dedi.

İpek, derneğin merkezinin İstanbul olmasına rağmen çalışmalarını Karabük'teymiş gibi sürdürdüklerini söyledi

"Doğduğumuz yer Karabük ve burası için dertlenen birileri var" diye İpek, "Karabük için katma değerli projelerim içinde yer almak istiyoruz. Var olan projelerde kasid olarak dahil olmak istiyoruz. Karabük'te aktif dernekcilik yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK