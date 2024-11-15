Kasım'da Alanya'da Deniz Keyfi

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Alanya'da Kasım ortasında deniz keyfi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yurt genelinde kış ayı gelmesine rağmen Alanya'da tatilciler denizin keyfini çıkarıyor.

Alanya ilçesinde kasım ayının başından beri hava sıcaklığının 25 derece ile normalin üstünde seyretmesi tatilcilerin yüzünü güldürdü. Yurt gelinde gardıroptan kışlıklar çıkarken, Alanya'da tatilciler güneşli havanın keyfini sürüyor. Hava sıcaklıklarının yaz aylarını aratmadığı ilçede güzel havanın ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler kendilerini plajlara atıyor. Bazı tatilciler güneşin keyfini alırken bazıları ise denize olta atarak balık tutarak vakitlerini geçiriyor.

Damlataş Kleopatra Plajında Cankurtaran olarak çalışan Mümin Solmaz, "15 Kasım itibariyle sezonu kapattık. Sezon bu sene çok iyi geçti, fazla dalga çıkmadı iyi geçti turizm açısından" şeklinde konuştu.