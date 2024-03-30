Kastamonu Abana'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kastamonu Abana'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Kastamonu Abana\'da İnşaat Halindeki Binada Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, binanın zemin katındaki inşaat malzemelerinin bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonucu çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.03.2024 19:27
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İnşaat halindeki binada malzemeler alevlere teslim oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Abana ilçesinde inşaat halindeki binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri bilinmeyen sebeple tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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