Kastamonu Cide\'de yılanın balığı avlayıp yediği anlar cep telefonuna yansıdı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iskelede bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde liman bölgesinde gezintiye çıkan bir vatandaş, iskelede beklerken suda yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra denizden kıyıya çıktığı görülüyor. Kayalıkların üzerine çıkan yılanın, ardından avladığı balığı yutmaya çalıştığı görüldü.