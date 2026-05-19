Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü, sağanak yağışa rağmen vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Kastamonu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Gençlik Yürüyüşü", sağanak yağış altında yapıldı. Kışla Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı Gösteri Birliği de eşlik etti. Komandolar yürüyüş boyunca "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte vatandaşlar ve çocuklar Atabarı oynadı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KASTAMONU
Son Dakika › Yerel › Kastamonu'da 19 Mayıs yürüyüşü sağanakta coşkuyla yapıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?