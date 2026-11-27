Kastamonu'da üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarıyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için yürüdü.

Kastamonu Üniversitesinde bir araya gelen öğrenciler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Mücadele kapsamında kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarıyla mücadeleye farkındalık oluşturmak için 'mor' kıyafetlerle ve balonlarla yürüdü. Ellerinde 'kadına uzanan eller, insanlığa uzanmış bir tehdittir, 'kadınlar size Allah'ın emanetidir', 'kadına şiddetin bahanesi, haklısı ve affı yoktur' ve benzeri mesajların yer aldığı pankartlarla yürüyen öğrenciler, 'kadına şiddete hayır' sloganları attı. Öğrenciler, kampüs içerisindeki yürütüşlerini Kastamonu Merkezi Kütüphane önünde sonlandırdı.

600'den fazla öğrencinin katıldığı yürüyüş sonunda, çorba ve çay ikramında bulunuldu.

"Şiddet bireysel değil, toplumsal anlamda önlem alınması gereken bir süreç"

Öğrencilerin yürüyüşe yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kastamonu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahika Şimşek Çetinkaya, "Kadına yönelik şiddet biliyorsunuz ki hem bir insan hakkı ihlali hem de toplumsal bir sorun. Biz, bu soruna dikkat çekebilmek için daha öncesinde sempozyum, panel gibi programlar düzenliyorduk. Ancak bugün bunun dışına çıkarak daha dikkat çekici, gençleri işin içerisine katarak bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu farkındalık yürüyüşüne de katılım oldukça beklediğimizden daha fazlaydı. Bu nedenle de amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz. Kadına yönelik şiddete dair eğitimlerimiz farkındalıkla ilgili uygulamalarımız devam edecek. Bu işi öğrenciyi, üniversiteyi ve halkı birleştirerek yapmayı planlıyoruz" dedi.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Necla Nisa Okut ise, "Bugün hocalarımız sayesinde başlatmış olduğumuz bu farkındalık yürüyüşüyle beraber bir nebze de olsa bir farkındalık oluşturmak istedik. Herkese bu katılımdan dolayı teşekkür ederim. İnsanlara bir nebze de olsa bir ses duyurmak istedik. Umarım mesajımız bir yerlere ulaşmıştır" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Türkmenistan uyruklu öğrenci de, "Şiddete karşı yürümek benim için de mutluluk verici, kadınları korumak, farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüş yapıldı. O yüzden katıldım. Kadınların güçlü olduğunu birbirine dayanarak güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü güç birlikten gelir. Hep birlikte kadına şiddete dur diyeceğiz" şeklinde konuştu.