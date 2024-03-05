Kastamonu\'da Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

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Kastamonu'da trafik ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri tarafından, anaokulunda eğitim gören minik çocuklara yönelik, Kuzeykent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, temel trafik kuralları ve trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde çocuklar, yaya geçidi, trafik tabelaları başta olmak üzere birçok konu ile ilgili uygulamalı olarak bilgilendirildi. - KASTAMONU