Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Kastamonu\'da Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzeykent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda anaokulu öğrencilerine trafik kuralları ve güvenliği konularında uygulamalı eğitim verdi. Eğitimde çocuklar, yaya geçidi, trafik tabelaları gibi konularla ilgili bilgilendirildi.

05.03.2024 15:54  Güncelleme: 15:57
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Kastamonu'da trafik ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ekipleri tarafından, anaokulunda eğitim gören minik çocuklara yönelik, Kuzeykent Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, temel trafik kuralları ve trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde çocuklar, yaya geçidi, trafik tabelaları başta olmak üzere birçok konu ile ilgili uygulamalı olarak bilgilendirildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Anaokulu Öğrencilerine Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika

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