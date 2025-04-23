Kastamonu\'da çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Kastamonu'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde, Kronospan Orman Ürünleri'nin desteğiyle "Hayata Renk Verelim 2025" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ile özel bakıma ihtiyaç duyan çocuklar uçurtma şenliğinde bir araya geldi. Kadıdağı mevkiinde düzenlenen etkinliğe Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri de katkı sundu. Sivil Havacılık öğrencilerinin rehberliğinde uçurtmalarını hazırlayan çocuklar, gökyüzünü renklendiren uçurtmalarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlikte hem uçurtma uçuran hem de oyun oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.,

Şehit Şerife Bacı Ortaokulu Müdürü Halit Özden ise, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kronospan firması tarafından desteklenen uçurtma şenliğine öğrencilerimizi getirdik. Öğrencilerimiz burada gönüllerince eğlendiler, uçurtma uçurdular, top oynadılar. Birbirleriyle kaynaşma imkanı buldular. Bu etkinliği düzenleyen Emniyet Teşkilatımıza ve destekleyen Kronospan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Bedensel engelli Şerife Çim, "İlk defa uçurtma uçurdum, çok heyecanlandım. Bizler için güzel bir etkinlikti. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Ortaokulu öğrencisi Sevde Şimal Gündüz, "Arkadaşlarımla top oynadım, uçurtma uçurduk, çok eğlendik" ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencisi Taner Bayram da, "23 Nisan gösterileri için geldim, çok eğlenceli geçti" diye konuştu. - KASTAMONU