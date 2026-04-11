Kastamonu'da Çocuklardan Filistin'e Umut Balonları

11.04.2026 18:52
Kastamonu'da çocuklar, Filistin'deki akranlarına destek olmak amacıyla yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri balonlarla gökyüzüne bıraktı. 'Minik Kalplerden Filistin İçin Umut Balonları' projesi, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri öncülüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklar aracılığıyla Gazze'deki zorluklara dikkat çekilerek barış, adalet ve empati duyguları aşılanmaya çalışıldı.

Kastamonu'da çocuklar, Filistin'de İsrail zulmüne uğrayan yaşıtları için yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Kastamonu'da çocuklar Filistin'deki akranları için bir araya geldi.

"Minik Kalplerden Filistin İçin Umut Balonları" projesi kapsamında il merkezindeki Nasrullah Meydanında bir araya gelen çocuklar, İsrail zulmünden etkilenen Filistin'deki çocuklar için mektuplar yazıp resimler çizdi. Çocuklar daha sonra yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimleri bağladıkları balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Proje yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Damla Ekmekçi, "Gazze'deki çocukların yaşadığı zorluklara karşı bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımızın dünyadaki hak ihlallerine karşı duyarlı, vicdanlı ve dayanışma ruhuna sahip bireyler olarak yetişmesi en büyük gayemizdir" dedi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de Kur'an-ı Kerim'i hatmederek projeye destek verdiğini dile getiren Ekmekçi, çocuklara barış, adelet ve empati duygusunu aşılamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagat Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özkanlı da, "Kastamonu Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Ofisinin katkılarıyla bu projeyi hazırladık. Amacımız çocuklarımıza Mescid-i Aksa'yı, Filistin'i ve orada yaşananları anlatmaktı. Çocukların hem resimlerle hem yazılarla kendilerini ifade ederek Filistinli kardeşlerine ses olmalarını istedik" şeklinde konuştu.

Etkinliğe çocuğuyla katılan Halil İbrahim Görgün ise, "Çocukların böyle bir organizasyonla bilinç kazanması bizim için oldukça mutluluk verici. Balonlara duygularını yazmaları, resimlemeleri ve gökyüzüne özgürlük ve bağımsızlık duygusuyla bırakmaları çok anlamlıydı" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Filistin, İsrail, Yerel, Son Dakika

