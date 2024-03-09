Kastamonu\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kastamonu'da 4 kurumun arama ve kurtarma personellerinin katılımı ile gerçekleştirilen deprem tatbikatı nefes kesti.
Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde UMKE ile birlikte akreditasyonu tamamlanan Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla depremde arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. 1-7 Mart Deprem Haftası etkinleri çerçevesinde Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yerleşkesi eğitim alanında, AFAD, UMKE, Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yer aldı. Tatbikatta senaryo gereği Kastamonu'da il merkezinde 7 büyüklüğünde meydana gelen deprem canlandırıldı. Deprem sebebiyle bazı binaların yıkıldığı, bazı binaların hasar aldığı ve enkaz altında insanların mahsur kaldığı ihbar edildi. İhbarın ardından, senaryo gereği yıkılan 5 katlı bir binaya Kastamonu AFAD, UMKE, Kastamonu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile Kastamonu İl Özel İdaresi Arama ve Kurtarma Ekibi yönlendirildi. Ekipler kendi merkezlerinde toplandıktan sonra akreditasyon sürecine uygun olarak brifing ve malzeme yükleme işlemlerini gerçekleştirdi.
Ardından tatbikat alanına gelen ekipler, malzeme ve personel manifestosunu teslim edip, kamp alanı ve enkaz koordinat bilgisi almak için beklemeye başladı. Bu sırada ekipler, kamp alanına birer tane yönetim çadırı kurdu.
Enkaz alanında AFAD ekipleri tarafından enkaz alanı keşfi, kaba arama, sesli arama ve cihazla arama, işaretleme gibi enkaz değerlendirme çalışmaları yapıldıktan sonra tespit edilen 2 canlının kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, enkaz altında kalan canlıları yoğun çalışma sonrasında betonu kırarak kurtardı. Kurtarılan 2 kişi, UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılıp ambulansa teslim edildi. AFAD ekipleri senaryo gereği enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden 1 kişiyi de kırım yapmadan çıkardı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılmasının tamamlanmasıyla birlikte bir araya gelen ekipler, durum değerlendirmesi yaparak tatbikatı sonlandırdı. - KASTAMONU
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