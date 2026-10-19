Kastamonu\'da İçişleri Bakanlığı destekli iki proje için imza töreni yapıldı

Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenecek iki ayrı proje kapsamında, dezavantajlı gençlere bağımlılık ve akran zorbalığına karşı eğitimler verilecek, çocuklara yönelik ise doğa etkinlikleri gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibe desteği almaya hak kazanan iki proje için Kastamonu Valiliğinde imza töreni düzenlendi. Kastamonu Sosyal İnovasyon ve Gelişim Derneği tarafından hazırlanan "Genç Fikirler Güçlü Yarınlar" projesi için 400 bin lira hibe desteği talep edildi. Projede Kastamonu Belediyesi, Bartın'dan Sosyal Gençlik Derneği ve Düzce'den Sosyal Gençlik ve Sürdürülebilir Etki Derneği paydaş olarak yer alıyor. Hayata geçirilecek proje ile gençlerin bağımlılık ve akran zorbalığıyla mücadele, proje geliştirme, sivil toplum faaliyetlerine katılım ve gençlik çalışmalarına erişim konularındaki kapasitelerini geliştirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında en az 25 dezavantajlı gencin proje döngüsü yönetimi, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca gençlerin bağımlılık ve zorbalık odaklı hibe programları ile fon kaynaklarına erişim kapasitelerinin artırılması, eğitim, kültür, sağlık ve spor gibi alanlarda sosyal etki odaklı proje fikirleri geliştirmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında gençlerin iletişim, liderlik ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesi, kültürel etkileşim ve grup çalışmaları yoluyla farklı bakış açıları kazanmaları ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlenmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Çocuklarda çevre ve afet farkındalığı artırılacak

Destek alan bir diğer proje ise Doğayolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından hazırlanan "Doğa Dostu Çocuklar: İklim ve Çevre Farkındalık Projesi" oldu. Projede Kastamonu AFAD, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaş olarak yer alıyor. Proje ile 30 anaokulu öğrencisi ve ebeveynleri ile 30 ilkokul 2. sınıf öğrencisi ve öğretmenlerinin katılımıyla yaklaşık 100 kişilik bir grupla doğa temelli etkinlikler gerçekleştirilecek. Proje kapsamında çocuklarda iklim değişikliği, çevre bilinci, orman yangınlarının önlenmesi ve afet farkındalığına yönelik kazanımlar elde edilmesi, çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve doğayla etkileşimlerinin artırılması amaçlanıyor. Ayrıca çocukların ve ailelerinin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak doğa temelli etkinliklere yönlendirilmesi, akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturulması ve doğada güvenli yaşam ile temel doğa becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Kastamonu Sosyal İnovasyon ve Gelişim Derneği'nin Genç Fikirler Güçlü Yıllar projesinin 400 bin TL, Doğayolu Doğa ve Turizm Derneği'nin Doğa Dostu Çocuklar: İklim ve Çevre Farkındalık projesinin ise 500 bin TL hibe almaya hak kazandığını söyleyen Vali Meftun Dallı, projelerin gençlere ve şehre hayırlı olmasını diledi.

"Genç Fikirler Güçlü Yıllar" projesiyle ilgili bilgi veren Kastamonu Sosyal İnovasyon ve Gelişim Derneği Başkanı Gamze Oruçoğlu, "Projemiz gençlerin bağımlılık ve akran zorbalığı ile mücadele, proje geliştirme, sivil toplum faaliyetlerine katılım ve gençlik çalışmalarına erişim konularında kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. En az 25 dezavantajlı gencin proje döngüsü yönetimi, sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Gençlerin bağımlılık ve zorbalık odaklı hibe programları (erasmus+ab sivil düşün, etkinlik) ve fon kaynaklarına erişim kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bağımlılık, zorbalık, eğitim, kültür, sağlık ve spor alanlarından sosyal etki odaklı sosyal sorumluluk projesi fikrinin geliştirilmesini sağlamayı ve gençlerin iletişim, liderlik ve problem çözme becerilerini güçlendirecek kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kültürel etkileşim ve grup çalışmaları aracılığıyla gençlerin farklı bakış açılarını kazanmaları ve farklı dallarda kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek, gençlerin güçlendirilmesi yoluyla bölgenin sosyal gelişimine de katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz, çocuklara doğada güvenli doğa becerileri kazandırmak"

Doğayolu Doğa ve Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Bozoğlu ise Doğa Dostu Çocuklar: İklim ve Çevre Farkındalık Projesi ile ilgili bilgi vererek, "Proje ile 30 anaokulu öğrencisi ve ebeveynleri ile 30 ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi ve öğretmenlerinin katılımlıyla yaklaşık 100 kişilik bir gruba gerçekleştirilecek doğa temelli etkinliklerle çocuklarda iklim değişikliği, çevre bilinci, orman yangınlarının önlenmesi ve afet farkındalığına yönelik kazanımlar elde edilmesi, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi ve doğayla etkileşimlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Hedefimiz çocukları ve ailelerini dijital bağımlılıktan uzaklaştırarak doğa temelli etkinliklere yönlendirmek, çocuklarda akran zorbalığını önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak ve sosyal becerilerini geliştirmek, aileleri bu konuda bilinçlendirmek, çocuklara ve ailelerine doğada güvenli yaşam ve temel doğa becerileri kazandırmak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hibe verilecek projelerin sözleşmeleri imzalandı.