Kastamonu'da Boğulma Vakaları İçin Tatbikat - Son Dakika
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Kastamonu'da Boğulma Vakaları İçin Tatbikat

Kastamonu\'da Boğulma Vakaları İçin Tatbikat

Kastamonu'da iklim değişikliklerinin etkisiyle boğulma vakalarında artış yaşanması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından tatbikat düzenlendi. Tatbikatta arama kurtarma ekiplerine suda arama kurtarma ve bot eğitimi verildi.

11.09.2024 15:39
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Kastamonu'da iklim değişiklikleri sebebiyle özellikle boğulma vakalarında artışların olması üzerine tatbikat düzenledi.

Tüm dünyada etkisi gösteren ve Türkiye'de de hissedilen iklim değişiklikleri sebebiyle son yıllarda Karadeniz Bölgesi ile Kastamonu'da sel, su baskını ve taşkın gibi olaylarda artış görülmeye başlandı. Bunun yanı sıra Kastamonu'nun Karadeniz'e bulunan 120 kilometrelik sahil şeridi ile baraj, göl, gölet, akarsu gibi iç sularda boğulma vakaları da sıklıkla görülmeye başlandı. Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Kastamonu'daki diğer müdahale ekipleri Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) etkin bir çalışma gerçekleştirmesi için ortak tatbikat düzenlendi. Kastamonu'da bulunan arama kurtarma ekiplerinin beceri ve etkinliğinin arttırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması amacıyla Devrekani'de Beyler Barajında "Suda Arama Kurtarma ve Bot Eğitimi" düzenlendi. Eğitimlerde, arama kurtarma ekiplerine başta boğulma vakaları olmak üzere suda arama kurtarma çalışmaları anlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kastamonu'da Boğulma Vakaları İçin Tatbikat - Son Dakika

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