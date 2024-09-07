Kastamonu\'da Özel Bireyler için Umut Projesi

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Kastamonu'da özel bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen "güçlü aile, güçlü özel birey" projesi, eğitim ve terapi çalışmalarıyla umut olmaya devam ediyor.

Kastamonu Valiliği ve Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Projenin amacı, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerinin kapasitelerini geliştirmek. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen projede, aileler ve özel bireyler için düzenlenen eğitimlerin sonuçları düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin katıldı. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Boyraz, bu yıl Kastamonu'da üç projeyi aynı anda yürüttüklerini belirterek, özel bireylerin gelişimini destekleyen eğitimlerin büyük önem taşıdığını belirtti. Özellikle deprem hazırlık kurslarının, özel bireylerin hayatta karşılaşabilecekleri zorluklara karşı nasıl hazırlanmaları gerektiğini öğretmek açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, hipoterapi gibi yöntemlerle otizmli ve serebral palsili bireylerin denge gelişimlerinin desteklendiği, çocuklara mutfak becerileri kazandırılarak meslek edinmelerinin sağlandığı kaydedildi.

Projenin, özel bireylerin ve ailelerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceği ve atlı terapi gibi terapilerin sürdürüleceği ifade edildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla, ailelerin bireysel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve özel bireylere daha güçlü bir şekilde yardım edebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor. - KASTAMONU