Osmanlı\'dan günümüze ulaşan gelenek tarihi kalede yaşatılıyor

Kastamonu'da "Ramazan topu" geleneği, Ramazan ayının gelmesiyle yeniden Kastamonu Kalesi'nde yaşatılıyor.

Kastamonu'da, geçmişi Osmanlı dönemine uzanan "Ramazan topu" geleneği sürdürülüyor. İftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, tarihi Kastamonu Kalesi'nde yaşatılıyor. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kale çevresinde bulunan yerleşim alanlarının zarar görmemesi için şartlara uygun Ramazan topu kullanılıyor. İftar vakti kaledeki güvenli bir alanda patlatılan Ramazan topunun sesi, kalenin konumu sayesinde şehrin her noktasında duyulabiliyor.

Ramazan ayının en büyük kültürel öğelerinden biri olan Ramazan topu geleneğini devam ettirdiklerini ifade eden İtfaiye Eri Tunay Bozacı, "Osmanlı döneminden bu yana devam eden Ramazan topu geleneğini Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak devam ettiriyoruz. Kastamonu Kalemizde her yıl Ramazan ayının başından itibaren bayrama kadar topumuzu atıyoruz. Yerleşim yeri yoğunluğundan dolayı çevreye zarar vermemek için ses bombası kullanıyoruz. Her iftar ve sahur vaktinde bu görevimizi yerine getiriyoruz" dedi. - KASTAMONU