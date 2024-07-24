Kastamonu'da su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca, belediye ekiplerince yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

24.07.2024 21:53
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Kastamonu'da su kanalına düşerek yaralanan karaca kurtarıldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde su kanalına düşerek yaralanan karaca, belediye ekiplerince yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçesine bağlı Gelinbükü Mahallesi'nde hidroelektrik santraline su taşıyan beton kanala bir karacanın düştüğü ihbar edildi. İhbarın ardından Hanönü Belediyesi ekipleri, kanalın etrafının tellerle çevrili olması nedeniyle karacanın çıkamadığını tespit etti. Belediye ekiplerince içerisinde az miktarda su bulunan kanalda karaca, yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmanın ardından yakalanarak kanaldan çıkartıldı. Belediye ekiplerince karnı doyurulan ve bakımları yapılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Su kanalına düşen karacanın arka bacaklarından yaralı olduğunu söyleyen Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, "Duyarlı bir vatandaşımız belediyemizi arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından belediye ekiplerimiz, ellerindeki işleri bırakarak belirtilen bölgeye sevk edildi. Bende ekiplerimizle birlikte Gelinbükü Mahallesindeki su kanalının olduğu bölgeye gittim. Belediye ekiplerimizle birlikte su kanalı düşe karaca, çalışmalarımız sonucunda kanaldan çıkartılarak kurtarıldı. Korkan ve arka bacaklarından yaralanmış olan karacayı milli parklara teslim ettik. Tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya karacanın salınacağı belirtildi" dedi.

Kaynak: İHA

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