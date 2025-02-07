Kastamonu'dan Deprem Uyarısı

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Kastamonu'da vatandaşlara çağrı: '2000 yılından sonra yapılan binalar tercih edilmeli'

Kastamonu'da heyelana maruz kalmış evlerin yıkımına başlanacak

KASTAMONU - Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Dr. Suat Tüfekci, deprem konusunda vatandaşları uyararak, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, oturdukları binada ihtiyaç var ise binaların güçlendirilmesi ya da bina tercihlerinde yönetmeliklere dikkat ederek 2000 yılından sonra yapılan binaların özellikle tercih edilmesi" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023 yılındaki depremi anma faaliyetleri çerçevesinde Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hizmet Binasında toplantı gerçekleştirildi. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yapılan çalışmalar ve Kastamonu'nun depreme hazırlıklarıyla ilgili bilgiler veren AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci, "Ülkemizin her ilinden ve her kurumundan 650 binden fazla kamu görevlisi, beslenmeden, barınmaya, sağlıktan, psikososyal desteğe alt yapıdan, enerjiye, tarımdan ulaşıma, eğitimden ve iyileştirme çalışmalarına kadar pek çok alanda canla başla çalıştı. Afetzede vatandaşlarımızın hayatlarının normale dönmesi için insanüstü bir gayret sergilendi. Bölgede beslenme hizmeti kapsamında günlük ortalama 4 milyon kişiye yemek hizmeti verildi. 20 milyon gıda kolisi dağıtıldı, yaklaşık 150 bin yardım tırı bölgeye ulaştırıldı ve bunların dağıtımları koordine edildi. İlimizden de 3 bine yakın personelimiz bölgede görev alarak pek çok konuda faaliyet sürdürmüştür. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen kampanyalarla 140 milyardan fazla nakit bağış toplandı. Toplanan bu bağışlar, kira ödemeleri, hasar hane ödemeleri, taşınma, vefat ve tahliye ödemeleri için kullanıldı. Milletçe el ele vererek, omuz omuza gösterdiğimiz dayanışma asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdü. 3,5 milyon insanımızın bölge dışına tahliyesi gerçekleştirildi. 1 milyon 188 bin vatandaşımız yurtlarda misafir edildi. Kastamonu'da da 750 depremzede ailemizi misafir ettik" dedi.

"İlimizde bin 500'den fazla aktif heyelan noktası tespit edildi"

Heyelan riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların güvenli yerlere taşınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Tüfekci, "Karadeniz Bölgesi heyelanlara, özellikle de yağış, eğim ve toprak yapısıyla ilişkili olan toprak kaymalarına maruz kalan bir coğrafya. Bu nedenle, bölgede bin 500'den fazla aktif heyelan noktası tespit edildi. Bu kapsamda, afet maruz bölge çalışmaları yürütülüyor. Eğer gerçekten ıslah mümkün değilse, afet riski nedeniyle bölge yasaklanıyor ve yer seçim aşamalarından sonra vatandaşlarımıza güvenli konutlar teslim ediliyor. Ancak bu durum, her yıl değişebiliyor. Yeni yağışlarla birlikte yeni heyelan bölgeleri oluşabiliyor. Sahadaki mühendis incelemeleri sonucunda bu alanlar tespit ediliyor ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi olarak ilan edildikten sonra süreç yürürlüğe giriyor" diye konuştu.

"Heyelanla bölgede kalan 57 konutumuz ilk etapta yıkılacak"

Heyelan sebebiyle afete maruz ilan edilen bölgelerin bulunduğunu söyleyen Tüfekci, "Şu anda Kastamonu Valiliği koordinesinde böyle bir çalışma yapıyoruz. Kendilerine konutları teslim edilen ve eski heyelanlı bölgede halen kalan ya da afete maruz kalmış yerde kalan evlerin yıkılma süreçleri başlatıldı. Vatandaşlarımıza bu konuda tebliğler yapılıyor. Daha güvenli bir şekilde toplumun ve ilimizin risklerden bertaraf etmek için çalışmalar yürütüyoruz. İlk etapta bizim konut teslim ettiğimiz ve yıkılmasını gerektiren bina sayımızın çalışmaları yapıldı. Özelikle ilçelerimizde evleri yapılıp, eski evleri afete maruz kalmış konutların yıkılması öncelikli çalışmamız olacak. Şu an itibariyle 57 konutumuz bu şekilde bulunuyor. Bu konuyla ilgili Kaymakamlıklarımız gerekli çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlarımızın evlerindeki eşyalarını tahliyesiyle birlikte bu binaların oturulamaz duruma getirilmesi gerekiyor. Bu çalışmamız başladı ve bu yıl boyunca da devam edecek" şeklinde konuştu.

"2000 yılından sonra yapılan binaların özellikle tercih edilmesi konusunda duyarlı olmalarını bekliyoruz"

Depreme riski binalarda özellikle kamu binalarında çalışmaların sürdüğünü belirten Tüfekci, "Özellikle riskli ilçeler konusunda da hassas davranıyoruz. Biliyorsunuz, Anadolu Fayı Tosya ilçemiz sınırlarından geçiyor. En yakın deprem riskinin bu fay hattına yakın 4 ilçemizde hissedileceğini düşünüyoruz. Bunlar İhsangazi, Tosya, Araç ve Kastamonu Merkez ilçeleri. Örneğin, Kastamonu Merkez'de 1943 depreminde 43 vatandaşımız kaya yuvarlanması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu yüzden vatandaşlarımızın mevcut yapılarını kontrol ettirmesi ve risk taşıyan binalarını güçlendirmesi son derece önemli. Yeni bina tercihlerinde ise özellikle 2000 sonrası yapılan ve deprem yönetmeliğine uygun inşa edilen binaların tercih edilmesi gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan şu anda beklediğimiz, bir ev satın alırken cephesi, yola yakınlığı, mutfağının büyüklüğü gibi konulara bakarken yapım yılına da dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.